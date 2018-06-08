В Совфеде оценили заявление главы МИД Турции про Крым

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про «аннексию» Крыма, отметил, что это не ведёт к улучшению отношений между Москвой и Анкарой.
В Совфеде оценили заявление главы МИД Турции про Крым
  • © Reuters

«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — это своего рода отвлекающий манёвр, попытка переключения внимания Запада на Россию», — цитирует РИА Новости Косачёва.

Он добавил, что в таком случае «улучшению российско-турецких отношений это явно не будет способствовать».

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь заявил, что Анкара не признаёт присоединение Крыма к России. При этом отмечалось, что турецкий министр раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, «начали забывать про Крым».

7 июня председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек высказался за возвращение к формату G8 с участием России. По его словам, вопрос о присоединении Крыма к России не должен стоять на пути возвращения Москвы в G8.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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