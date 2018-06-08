В МВД России сообщили о сокращении числа оформленных разрешений на работу для граждан США за год
Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило RT, что по состоянию на 31 марта 2018 года оформили 144 разрешения на работу для специалистов из США, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (215 разрешений).
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Отмечается, что большую часть из них составляют разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов. Их в 2018 году было оформлено 130 (в 2017 году — 196).
Ранее в МВД России сообщили, что иностранцы стали чаще получать гражданство Российской федерации. За последние пять лет их число выросло почти в три раза.
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