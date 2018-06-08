В МВД России сообщили о сокращении числа оформленных разрешений на работу для граждан США за год

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Анна Лушникова
Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило RT, что по состоянию на 31 марта 2018 года оформили 144 разрешения на работу для специалистов из США, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (215 разрешений).
В МВД России сообщили о сокращении числа оформленных разрешений на работу для граждан США за год
  • © РИА Новости

Отмечается, что большую часть из них составляют разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов. Их в 2018 году было оформлено 130 (в 2017 году — 196).

Ранее в МВД России сообщили, что иностранцы стали чаще получать гражданство Российской федерации. За последние пять лет их число выросло почти в три раза.

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