На Урале при пожаре в частном доме погибли пять человек

В Свердловской области в Нижнем Тагиле в результате пожара в частном доме погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Пожар в доме, расположенном на территории садового товарищества, произошёл в ночь на 8 июня.

В результате произошедшего погибли супруги — мужчина 1984 года рождения и женщина 1982 года рождения, а также дети: двух, четырёх и десяти лет.

По предварительным данным, на телах погибших нет признаков насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Для установления причин произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Ранее «Известия» сообщали, что в Саратовской области при пожаре погибли два человека.