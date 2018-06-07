В Чёрном море прошли учения водолазов МЧС
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«Тренировки проводились с выходом в море на разных глубинах», — отмечается в сообщении.
Водолазные звенья были распределены таким образом, что в воде находилось одновременно несколько групп спасателей-водолазов.
Одна из них отработала навыки по подъёму и транспортировке груза мягким понтоном, поиск объектов под водой в условиях ограниченной видимости и действия в аварийных ситуациях. Вторая проводила поисково-спасательные работы на акватории по координатам GPS, отрабатывала передвижение по так называемой майне, используя ультразвуковую связь.
Как заявили в министерстве, все сотрудники справились с учебными задачами на высоком уровне.
Ранее Nation News сообщало, что в петербургском метро прошли учения аварийно-спасательных формирований.