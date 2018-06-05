В петербургском метро прошли учения аварийно-спасательных формирований
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В мероприятии приняли участие представители аварийно-спасательных формирований метрополитена и подразделений ГУ МЧС по городу.
Специалисты оперативно установили сходные устройства, передаёт Nation News. Также прошли съёмки учебного фильма-пособия, который планируется использовать для подготовки сотрудников спасательных и аварийных формирований.
Подготовку работников метро и МЧС оценили положительно.
Ранее сообщалось, что антитеррористические учения прошли около одной из станций метро Петербурга.