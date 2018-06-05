В петербургском метро прошли учения аварийно-спасательных формирований

На станциях «Садовая» и «Сенная площадь» Петербургского метрополитена прошли учения аварийных формирований, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.

В мероприятии приняли участие представители аварийно-спасательных формирований метрополитена и подразделений ГУ МЧС по городу.

Специалисты оперативно установили сходные устройства, передаёт Nation News. Также прошли съёмки учебного фильма-пособия, который планируется использовать для подготовки сотрудников спасательных и аварийных формирований.

Подготовку работников метро и МЧС оценили положительно.

Ранее сообщалось, что антитеррористические учения прошли около одной из станций метро Петербурга.