Волонтёр из ХМАО рассказала о работе на прямой линии с Путиным

Короткая ссылка
Региональный председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» из Ханты-Мансийского автономного округа Эка Шенгелая в беседе с URA.RU рассказала о работе на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Волонтёр из ХМАО рассказала о работе на прямой линии с Путиным
  • © Reuters

«Мы принимали обращения граждан, и у нас была возможность реально помочь людям. Мы решили очень много вопросов, это такая уникальная возможность», — заявила она.

По её словам, обращения касались самых разных тем — и дорог, и ЖКХ, и материнского капитала, и онкологии, и демографии.

«Даже было обращение о восстановлении орденов и медалей 94-летнему ветерану, который в 1947 году ни за что был лишён их. Этот вопрос уже практически решён», — сообщила Шенгелая.

Она добавила, что не может передать своих эмоций.

Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв оценил новый формат проведения прямой линии.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 7 июня. Мероприятие длилось 4 часа 20 минут, президент успел ответить на 79 вопросов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить