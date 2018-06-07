В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за смерти женщины у больницы

В Екатеринбурге завели уголовное дело из-за смерти женщины у Центральной городской клинической больницы №23, сообщает URA.RU.

Расследованием будет заниматься следственный отдел Орджоникидзевского района.

Как заявил помощник руководителя СК России по Свердловской области Максим Чалков, дело возбудили по статье «Неоказание помощи больному, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали проверку после смерти женщины у больницы.

В марте Nation News передавал, что следователи проверяют информацию о смерти пациента в отделении кардиологии одной из больниц Твери.