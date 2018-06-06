В Екатеринбурге начали проверку после смерти женщины у больницы
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«Она длительное время лечилась в связи с тяжёлым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры пациентка вышла из больницы и ждала такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, насколько соответствует действительности информация о том, что врачи отказались выйти на помощь.
Помощник руководителя СК России по региону Максим Чалков, со своей стороны, рассказал, что следственными органами также организована проверка.
В марте Nation News сообщало, что следователи проверяют данные о смерти пациента в больнице Твери.