В Екатеринбурге начали проверку после смерти женщины у больницы

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти женщины у Центральной городской больницы №23, сообщает URA.RU.

«Она длительное время лечилась в связи с тяжёлым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры пациентка вышла из больницы и ждала такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, насколько соответствует действительности информация о том, что врачи отказались выйти на помощь.

Помощник руководителя СК России по региону Максим Чалков, со своей стороны, рассказал, что следственными органами также организована проверка.

В марте Nation News сообщало, что следователи проверяют данные о смерти пациента в больнице Твери.