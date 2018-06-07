Заслуженный пилот рассказал о вкладе создателя Ан-124 «Руслан» Толмачёва в авиастроение

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал в беседе с RT о вкладе в авиастроение советского и российского конструктора Виктора Толмачёва, который скончался в возрасте 83 лет.
Заслуженный пилот рассказал о вкладе создателя Ан-124 «Руслан» Толмачёва в авиастроение
  • © РИА Новости

«Очень сожалею, тяжёлая новость для авиационной промышленности. Уникальные самолёты «Мрия» — до сих пор никто в мире такой тяжёлый самолёт не сделал. Они предназначены для перевозки наших «Буранов» (орбитальных кораблей-ракетопланов. — RT). У Ан-124 «Руслан» уникальная кабина, отодвигается носовая часть, опускается аппарель (пологая площадка для подъёма и спуска техники. — RT). Он может перевозить крупногабаритные грузы, огромные самолётные детали весом до 150 тонн, покрывать расстояния от 6 тыс. км. и выше», — отметил Сытник.

Ранее стало известно, что советский и российский конструктор Виктор Толмачёв скончался в возрасте 83 лет после тяжёлой болезни.

Толмачёв являлся одним из создателей самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить