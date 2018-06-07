Заслуженный пилот рассказал о вкладе создателя Ан-124 «Руслан» Толмачёва в авиастроение
- © РИА Новости
«Очень сожалею, тяжёлая новость для авиационной промышленности. Уникальные самолёты «Мрия» — до сих пор никто в мире такой тяжёлый самолёт не сделал. Они предназначены для перевозки наших «Буранов» (орбитальных кораблей-ракетопланов. — RT). У Ан-124 «Руслан» уникальная кабина, отодвигается носовая часть, опускается аппарель (пологая площадка для подъёма и спуска техники. — RT). Он может перевозить крупногабаритные грузы, огромные самолётные детали весом до 150 тонн, покрывать расстояния от 6 тыс. км. и выше», — отметил Сытник.
Ранее стало известно, что советский и российский конструктор Виктор Толмачёв скончался в возрасте 83 лет после тяжёлой болезни.
Толмачёв являлся одним из создателей самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».