Заслуженный пилот рассказал о вкладе создателя Ан-124 «Руслан» Толмачёва в авиастроение

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал в беседе с RT о вкладе в авиастроение советского и российского конструктора Виктора Толмачёва, который скончался в возрасте 83 лет.

«Очень сожалею, тяжёлая новость для авиационной промышленности. Уникальные самолёты «Мрия» — до сих пор никто в мире такой тяжёлый самолёт не сделал. Они предназначены для перевозки наших «Буранов» (орбитальных кораблей-ракетопланов. — RT). У Ан-124 «Руслан» уникальная кабина, отодвигается носовая часть, опускается аппарель (пологая площадка для подъёма и спуска техники. — RT). Он может перевозить крупногабаритные грузы, огромные самолётные детали весом до 150 тонн, покрывать расстояния от 6 тыс. км. и выше», — отметил Сытник.

Ранее стало известно, что советский и российский конструктор Виктор Толмачёв скончался в возрасте 83 лет после тяжёлой болезни.

Толмачёв являлся одним из создателей самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».