В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Республике Татарстан объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются 8 июня. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
- АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости
По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха составит местами до -1 °C.
Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в регионе. На территории республики местами ожидается юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.
6 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.
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