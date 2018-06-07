В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Республике Татарстан объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются 8 июня. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

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По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха составит местами до -1 °C. Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в регионе. На территории республики местами ожидается юго-западный ветер с порывами до 16 м/с. 6 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.