В Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Курганской области в ближайшее время ожидаются грозы, ливни и крупный град, сообщает URA.RU. Спасатели объявили экстренное предупреждение.

Как прогнозируют синоптики, вечером 6 июня и в течение дня 7 июня местами пройдут сильные осадки, скорость ветра составит 25 м/с и более.

В Кургане — ветер до 17 м/с, дождь и гроза.

Температура воздуха в диапазоне +22…+24 °C, по области — до +27 °C.

Сотрудники МЧС предупредили о возможных отключениях энергии, обрывах линий электропередачи, вероятности природных пожаров, происшествий на дорогах, обрушений рекламных щитов и деревьев, кровли жилых домов.

4 июня Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.