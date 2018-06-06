В Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

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В Курганской области в ближайшее время ожидаются грозы, ливни и крупный град, сообщает URA.RU. Спасатели объявили экстренное предупреждение.
В Курганской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
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  • globallookpress.com

Как прогнозируют синоптики, вечером 6 июня и в течение дня 7 июня местами пройдут сильные осадки, скорость ветра составит 25 м/с и более.

В Кургане — ветер до 17 м/с, дождь и гроза.

Температура воздуха в диапазоне +22…+24 °C, по области — до +27 °C.

Сотрудники МЧС предупредили о возможных отключениях энергии, обрывах линий электропередачи, вероятности природных пожаров, происшествий на дорогах, обрушений рекламных щитов и деревьев, кровли жилых домов.

4 июня Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.

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