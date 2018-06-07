Собственникам пострадавших при взрыве газа в Ижевске квартир выплатят 860 тысяч рублей
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Это остатки собранных средств, которые не были израсходованы на ремонт жилья и проживание собственников в санаториях.
Как заявили в пресс-службе правительства Удмуртии, общий объём пожертвований составил 6,4 млн рублей. К настоящему времени 4,1 млн рублей потрачено на ремонт и помощь жильцам наиболее пострадавших квартир. Ещё 1,4 млн пойдут на возмещение разницы проживания и питания жильцов дома в санаториях, пунктах временного проживания.
Оставшуюся сумму распределят пропорционально квадратным метрам жилья, имевшегося у пострадавших.
Взрыв газа произошёл 9 ноября 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС.