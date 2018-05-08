В Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС

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В Ижевске отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за взрыва газа в многоэтажном жилом доме, сообщает «Реальное время».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Угловой, пятый подъезд здания на Удмуртской улице обрушился 9 ноября 2017 года (с первого по девятый этаж). Погибли семь человек.

Режим ЧС снят с 17:00 7 мая.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Ижевска арестовал Александра Копытова, обвиняемого в совершении взрыва, который привёл к частичному обрушению жилого дома в Ижевске.

В марте портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре экспертиза подтвердила возможность восстановить подъезд дома, где взорвался газ.

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