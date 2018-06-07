Роспотребнадзор обработал более 185 тысяч обращений с начала года

За первую половину 2018 года сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора и центров по консультированию потребителей обработали более 185 тыс. обращений, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.

Консультирование проводилось как во время личных приёмов, так и по телефонам, с помощью мессенджеров, в многофункциональных центрах и торговых центрах крупных городов.

На телефоны горячих линий поступило свыше 118 тыс. обращений. Они касались в том числе эпидемиологической безопасности.

Около 24 тыс. обращений связаны с гигиеной питания, а также с гигиеной детей и подростков.

Ранее Nation News со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, что ни один водоём в Санкт-Петербурге не соответствует санитарным нормам.