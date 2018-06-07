Роспотребнадзор обработал более 185 тысяч обращений с начала года

Короткая ссылка
За первую половину 2018 года сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора и центров по консультированию потребителей обработали более 185 тыс. обращений, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор обработал более 185 тысяч обращений с начала года
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

Консультирование проводилось как во время личных приёмов, так и по телефонам, с помощью мессенджеров, в многофункциональных центрах и торговых центрах крупных городов.

На телефоны горячих линий поступило свыше 118 тыс. обращений. Они касались в том числе эпидемиологической безопасности.

Около 24 тыс. обращений связаны с гигиеной питания, а также с гигиеной детей и подростков.

Ранее Nation News со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, что ни один водоём в Санкт-Петербурге не соответствует санитарным нормам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить