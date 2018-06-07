Роспотребнадзор обработал более 185 тысяч обращений с начала года
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Консультирование проводилось как во время личных приёмов, так и по телефонам, с помощью мессенджеров, в многофункциональных центрах и торговых центрах крупных городов.
На телефоны горячих линий поступило свыше 118 тыс. обращений. Они касались в том числе эпидемиологической безопасности.
Около 24 тыс. обращений связаны с гигиеной питания, а также с гигиеной детей и подростков.
Ранее Nation News со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, что ни один водоём в Санкт-Петербурге не соответствует санитарным нормам.