Эксперт рассказал о целях испытания сверхтяжёлой ракеты

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что Россия к 2022 году должна провести испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме.

«Такие планы были уже давно. Частично и поэтапно они реализуются. Первый запуск был российской ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», это класс ракеты «Протон», порядка 70 тонн. Если говорить о такой массе, то названные сроки выглядят мобилизующими, но реалистичными. Нужно интенсивно проводить испытания и проектирование. Ракеты, которые будут пригодны, чтобы доставить человека на поверхность Луны и вернуть обратно, — это более тяжёлые ракеты, примерно 120—130 тонн. Но есть предложение ограничиться массой выводимого груза, поскольку есть определённый уровень рисков, который возрастает с ростом размеров ракеты. Также есть идея использовать сборку на орбите, тогда ракета может быть меньше», — пояснил Эйсмонт.

Он отметил, что конечной целью является полёт на Марс, а промежуточной — экспедиция на Луну.

«К Марсу, наверное, одной ракетой не обойдёшься, две-три потребуется», — добавил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия к 2022 году должна провести испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме.