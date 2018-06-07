Шаргунов прокомментировал свой вопрос Путину об экстремизме

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов прокомментировал RT свой вопрос президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Шаргунов в своём вопросе затронул проблему правоприменительной практики так называемой экстремистской статьи 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По мнению депутата, российские следственные органы зачастую применяют эту статью необоснованно.

«Важно, что президент дал своё принципиальное согласие с тем, что нельзя доводить до абсурда и маразма применение антиэкстремистского законодательства, а также с тем, что подобные прецеденты надо брать под твёрдый общественный контроль. На мой взгляд, это очень важная позиция. Я, как и обещал, в ближайшее время передам президенту список конкретных людей и дел по этой проблеме», — сказал Шаргунов.

Шаргунов пояснил RT, что, поднимая эту тему, он имел в виду, в частности, дело журналиста РБК Александра Соколова, осуждённого на 3,5 года за участие в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, Соколов являлся членом запрещённой структуры «Армия воли народа»*.

«На прямой линии я, в частности, упомянул историю группы людей, которая призывала к проведению референдума об ответственности власти. Речь идёт об Александре Соколове, Барабаше и Парфёнове. Эти люди уже осуждены», — отметил депутат.

По его словам, «таких историй очень много, и они требуют серьёзного общественного разбирательства».

Он добавил, что считает статью 282 УК избыточной.

«Я не скрываю, что я против этой статьи уголовного кодекса. В настоящий момент речь идёт о том, чтобы помочь конкретным людям, а не о том, чтобы вступать в бесконечную и бессмысленную полемику с государством о конкретных статьях. Кроме того, важно обезопасить потенциальных жертв произвола», — заключил Шаргунов.

Отвечая на вопрос Шаргунова, Путин призвал проанализировать правоприменительную практику по делам об экстремизме.

* «Армия воли народа» — межрегиональное общественное движение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Московского городского суда от 19.10.2010).