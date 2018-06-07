Путин назвал новый состав правительства оптимальным

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Президент России Владимир Путин считает, что нынешний состав правительства страны оптимален. Об этом он заявил в ходе традиционной прямой линии.
Путин назвал новый состав правительства оптимальным
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«Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день», — сказал глава государства.

По его словам, он не сомневался, что по поводу состава кабинета министров возникнут дискуссии, и считает это правильным.

«Мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счёт свежих людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших ответственных участках работы. Но и необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития страны, для того чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время», — отметил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

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