В Якутске по факту разлива нефтепродуктов в речном порту возбуждено уголовное дело

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Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в речном порту Якутска из-за ненадлежащей зачистки трюмов судна.

«Якутской транспортной прокуратурой проведена совместно со специалистами Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) проверка соблюдения экологического законодательства в связи с загрязнением реки Лена в районе г. Якутска отходами нефтепродуктов», — говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что причинённый водному объекту ущерб составил более 9 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК России — нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды», — уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ногликском районе на Сахалине.

4 мая ФАН передавало, что из каналов и рек Санкт-Петербурга за неделю собрали около 600 кг нефтепродуктов.

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