Эксперты предупредили об угрозе киберпреступлений во время ЧМ-2018

Киберпреступники разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег и собирают личные данные футбольных болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию InfoWatch.

Отмечается, что для хищения средств злоумышленники используют сомнительные сайты по тематике чемпионата мира, а большие объёмы данных могут использоваться для определения интересов пользователей и их маршрутов передвижения.

Как отметил глава отдела аналитики компании Сергей Хайрук, мошенники могут сравнительно легко похищать деньги, получив такие данные.

При этом в «Лаборатории Касперского» напомнили о появлении поддельных предложений дешёвого жилья и авиабилетов, а в компании Dr.Web — о фиктивных конкурсах с призами, которые якобы организованы Международной федерацией футбола.

Ранее в МЧС предупредили о возможных угрозах в связи с хакерскими атаками на подключённые к интернету системы управления автомобилями.