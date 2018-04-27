В МЧС предупредили о возможных кибеугрозах для систем управления автомобилем

В МЧС предупредили о возможных угрозах в связи с хакерскими атаками на подключенные к интернету системы управления автомобилями.

Об этом сообщили во всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия».

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за её владельцем) и медицинских приборов», — цитирует документ ведомства РИА Новости.

При этом отмечается, что в связи с возможными угрозами компании выпускают предупреждения о соответствующих уязвимостях.

В мае 2017 года МЧС России отразило попытки кибератак на свои компьютеры.