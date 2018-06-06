Дороги Ленинградской области признаны готовыми к нагрузке во время ЧМ-2018

Дорожный комитет Ленинградской области заявил, что все ремонтные работы завершены и дороги региона готовы к дополнительной нагрузке во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, закончены работы около посёлка Рощино, где разместится сборная Хорватии, передаёт ФАН. Всего отремонтирован 31 км дорог. Обновлено дорожное полотно по пути к Зеленогорску, на Рощинском шоссе, трассе Ушково — Гравийное. Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.