В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму

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В Кстовском районе предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму, сообщает kp.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму
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Инцидент произошёл в январе 2017 года. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее причинение вреда средней тяжести».

12-летнюю девочку не проинструктировали о том, что прыгать на твёрдых поверхностях, предназначенных для прохода между батутами, запрещено. В результате она сломала позвоночник.

Владельцу центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он не признаёт свою вину.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.

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