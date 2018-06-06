В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму
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Инцидент произошёл в январе 2017 года. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее причинение вреда средней тяжести».
12-летнюю девочку не проинструктировали о том, что прыгать на твёрдых поверхностях, предназначенных для прохода между батутами, запрещено. В результате она сломала позвоночник.
Владельцу центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он не признаёт свою вину.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.