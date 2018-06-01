В Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута

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В Астраханской области возбудили уголовное дело по факту падения двух девочек с батута, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в городе Знаменске. По данным следователей, предприниматель нарушил требования к установке конструкции, из-за чего аттракцион вместе с детьми четырёх и восьми лет унесло порывом ветра.

Старшая девочка упала на газон — у неё перелом таза и сотрясение мозга, младшая упала на тротуар и впала в кому. Как сообщает Newinform, одна из пострадавших находится в хирургии, вторая — в реанимации.

Предприниматель задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по факту падения ребёнка в шахту лифта в Кирове.

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