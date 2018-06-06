Минобрнауки Татарстана дало рекомендации организаторам ЕГЭ после инцидента со школьницей

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Министерство образования и науки Татарстана после инцидента со школьницей рекомендовало всем организаторам пунктов приёма экзаменов относиться к учащимся доброжелательно.
Минобрнауки Татарстана дало рекомендации организаторам ЕГЭ после инцидента со школьницей
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе ведомства после того, как школьнице, которая пришла сдавать ЕГЭ, пришлось переодеться, чтобы пройти через металлодетектор, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что заместитель главы ведомства Ильсур Хадиуллин провёл со всеми организаторами пунктов проведения экзаменов видеоконференцию, на которой была затронута данная тема.

Замглавы Минобрнауки Татарстана подчеркнул, что необходимо «доброжелательно относиться, но при этом» не отходить от инструкции.

Ранее в сети появилась информация, что старшеклассница в Татарстане не смогла пройти на экзамен. После этого, как сообщалось, она удалилась в туалет и сняла часть нижнего белья, так как металлодетектор реагировал на её одежду.

В мэрии Нижнекамска прокомментировали данный инцидент

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