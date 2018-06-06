В Татарстане объяснили сообщения о школьнице, которой пришлось переодеться для сдачи ЕГЭ

В Татарстане прокомментировали сообщения о том, что местной старшекласснице пришлось переодеться для того, чтобы пройти через металлодетектор на ЕГЭ.

«Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приёма экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер», — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы мэрии Нижнекамска, где произошёл случай.

При этом руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова подчеркнула, что «организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок».

По данным агентства, ранее в соцсетях появилась информация, что старшеклассница из Нижнекамска не могла пройти на экзамен, после чего удалилась в туалет и сняла часть нижнего белья, так как металлодетектор реагировал на её одежду.

Ранее Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.