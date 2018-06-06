Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование
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Как рассказали в пресс-службе МИА «Россия сегодня», онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru, передаёт РИА Новости.
«Сделать свой выбор любой пользователь может до 23:59 (мск. — RT) 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победителей голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.
Ранее были объявлены финалисты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.