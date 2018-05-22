Объявлены финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина

Объявлены финалисты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Некоторые работы финалистов опубликованы на сайте РИА Новости.

В финал вышли представители России, Ирана, Ирака, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии.

Ранее стало известно, что в конкурсе приняли участие рекордное количество человек.

Фотоконкурс организован МИА «Россия сегодня» под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО.