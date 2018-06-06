Новый визовый центр Испании в Москве начал обслуживать частных заявителей

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Новый визовый центр Испании на Калужской площади в Москве начал обслуживать частных заявителей, сообщают «Известия».
Новый визовый центр Испании в Москве начал обслуживать частных заявителей
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Техническую работу он начал 20 марта, но до сих пор принимал лишь представителей аккредитованных туроператоров и турагентств. Теперь центр обслуживает всех туристов.

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио рассказал, что по сравнению с 2016 годом число выданных виз выросло на 7% — до 470 тыс. виз.

«Если сравнивать период с января по май прошлого года с нынешним, количество запрашиваемых виз увеличилось на 15%», — отметил он.

Ранее Inforeactor сообщал, что российский турпоток на Кубу вырос на 25% в первом квартале.

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