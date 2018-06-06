Эксперты рассказали о необходимости сохранить букву «ё» в русском языке

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Участники круглого стола «Известий», посвящённого дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка, рассказали о необходимости сохранить букву «ё».
Эксперты рассказали о необходимости сохранить букву «ё» в русском языке
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли ввести в письменную речь ударение, профессор кафедры русского языка МГУ имени Ломоносова Ольга Дедова отметила, что в этом нет необходимости.

«Нет. Это усложнит написание. У нас есть средство обозначать ударение — это буква «ё». В этом смысле её нужно сохранять», — сказала Дедова.

Со своей стороны заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Максим Кронгауз заявил, что «ё» нужна как уникальная буква: если её сделать обязательной, то интерес будет утерян, поскольку она станет обычной.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о новом пилотном проекте по преподаванию русского языка в странах СНГ.

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