В омском колледже рассказали о скончавшемся на уроке физкультуры студенте

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Заместитель директора Сибирского профессионального колледжа Омска Наталья Шевченко в беседе с телеканалом «360» рассказала о студенте, погибшем на уроке физкультуры.
В омском колледже рассказали о скончавшемся на уроке физкультуры студенте
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

«Отличный ребёнок был, не курил никогда даже», — заявила она.

По её словам, у 18-летнего юноши была очень хорошая семья — мать в декрете с двухмесячным ребёнком, есть старшая сестра, а отец находится на вахте на Севере.

Как отметила Шевченко, когда студенту стало плохо, преподаватель сразу начал делать ему искусственное дыхание. Затем приехали скорая помощь и машина реанимации. Молодой человек скончался 4 июня.

«Ничто не предвещало беды. Внезапная остановка сердца», — сообщила замдиректора.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В апреле URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали проверку после падения из окна ученика школы.

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