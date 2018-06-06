В омском колледже рассказали о скончавшемся на уроке физкультуры студенте
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«Отличный ребёнок был, не курил никогда даже», — заявила она.
По её словам, у 18-летнего юноши была очень хорошая семья — мать в декрете с двухмесячным ребёнком, есть старшая сестра, а отец находится на вахте на Севере.
Как отметила Шевченко, когда студенту стало плохо, преподаватель сразу начал делать ему искусственное дыхание. Затем приехали скорая помощь и машина реанимации. Молодой человек скончался 4 июня.
«Ничто не предвещало беды. Внезапная остановка сердца», — сообщила замдиректора.
Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В апреле URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали проверку после падения из окна ученика школы.