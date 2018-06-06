Боярский оценил слова Ефремова о Крымском мосте
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«Я думаю, что мосты нужны не материальные, а прежде всего духовные», — сказал Боярский.
Как отметил артист, его мало интересуют политико-экономические отношения — исключительно человеческие и творческие.
«Я всегда был в контакте с украинскими коллегами, снимал большое количество фильмов на Украине, знаком со многими актёрами. Те нюансы, недопонимание и колкости, которые сегодня существуют, рано или поздно сгладятся. Всё равно мы единое целое», — подчеркнул Боярский.
По его словам, он не видит причин для того, чтобы чем-то ещё укреплять дружбу — она или есть, или нет.
Ранее Ефремов в разговоре с RT прокомментировал сделанные в ходе интервью с Юрием Дудём заявления о Крымском мосте.
В мае политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.