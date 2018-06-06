В Петербурге учащихся эвакуировали с ЕГЭ из-за задымления
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«6 июня около 11:15 на пункте проведения экзамена № 1709, расположенном в школе № 325 Фрунзенского района, в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку в нескольких аудиториях произошло задымление», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
По предварительным данным, задымление произошло из-за компьютеров и оргтехники, которые были повреждены в результате скачка напряжения.
Отмечается, что экзамен был остановлен, проведена эвакуация. Сдача экзамена перенесена на 26 июня.
Ранее progorod43.ru сообщало, что учащихся лицея в Кирове эвакуировали из-за распыления перцового баллончика.