В Петербурге учащихся эвакуировали с ЕГЭ из-за задымления

В Рособрнадзоре сообщили, что в Санкт-Петербурге во время сдачи ЕГЭ по русскому языку произошло задымление в аудиториях одного из экзаменационных пунктов.

«6 июня около 11:15 на пункте проведения экзамена № 1709, расположенном в школе № 325 Фрунзенского района, в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку в нескольких аудиториях произошло задымление», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

По предварительным данным, задымление произошло из-за компьютеров и оргтехники, которые были повреждены в результате скачка напряжения.

Отмечается, что экзамен был остановлен, проведена эвакуация. Сдача экзамена перенесена на 26 июня.

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