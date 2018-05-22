В Казани из-за задымления в гимназии эвакуировали 660 человек

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Из гимназии №8 в Казани эвакуировали 660 человек, в том числе 620 детей. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Причиной стало задымление, возникшее после короткого замыкания.

Сообщение о появлении дыма в столовой поступило на единый номер вызова экстренных служб в 09:24. К гимназии оперативно выдвинулись пожарные расчёты.

Администрация учебного заведения вывела из здания всех учеников и сотрудников.

Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается. В гимназию направлена бригада Казанских электрических сетей.

Ранее progorod43.ru сообщало, что учащихся лицея в Кирове эвакуировали из-за распыления перцового баллончика.

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