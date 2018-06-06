С-400 и «Панцири» приняли участие в учениях в Крыму

Короткая ссылка
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму отразили ракетный удар с моря, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
С-400 и «Панцири» приняли участие в учениях в Крыму
  • © РИА Новости

«Для отражения массированного ракетного удара объединённое командование армии ВВС и ПВО ЮВО и береговых сил Черноморского флота, действующее в едином замысле тактического учения, применило дивизионы ракетных артиллерийских комплексов С-400 «Триумф», расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», — приводит его слова РИА Новости.

Астафьев сообщил, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника, а с воздуха по морским целям ударили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

В учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, отмечает агентство. Задействовано порядка 100 самолётов и вертолётов.

В мае «Крыминформ» передавало, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить