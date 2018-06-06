С-400 и «Панцири» приняли участие в учениях в Крыму
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«Для отражения массированного ракетного удара объединённое командование армии ВВС и ПВО ЮВО и береговых сил Черноморского флота, действующее в едином замысле тактического учения, применило дивизионы ракетных артиллерийских комплексов С-400 «Триумф», расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», — приводит его слова РИА Новости.
Астафьев сообщил, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника, а с воздуха по морским целям ударили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.
В учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, отмечает агентство. Задействовано порядка 100 самолётов и вертолётов.
В мае «Крыминформ» передавало, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.