На севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении

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На севере Москвы из торгово-развлекательного центра «Капитолий» эвакуировали посетителей в связи с сообщением о задымлении в здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.
На севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Была заявка по задымлению по адресу: Шереметьевская, 20​​​. Прибыли оперативно на место, загорания и задымления пока не обнаружено, осматривают здание», — сообщили в спасательном ведомстве. 

Отмечается, что на период проведения работ администрация ТЦ в целях безопасности вывела людей на улицу.

Ранее сообщалось, что в центре столицы эвакуировали людей из торгового центра из-за задымления.

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