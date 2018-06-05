На севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении

На севере Москвы из торгово-развлекательного центра «Капитолий» эвакуировали посетителей в связи с сообщением о задымлении в здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

«Была заявка по задымлению по адресу: Шереметьевская, 20​​​. Прибыли оперативно на место, загорания и задымления пока не обнаружено, осматривают здание», — сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что на период проведения работ администрация ТЦ в целях безопасности вывела людей на улицу.

Ранее сообщалось, что в центре столицы эвакуировали людей из торгового центра из-за задымления.