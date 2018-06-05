На севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ после сигнала о задымлении
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«Была заявка по задымлению по адресу: Шереметьевская, 20. Прибыли оперативно на место, загорания и задымления пока не обнаружено, осматривают здание», — сообщили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что на период проведения работ администрация ТЦ в целях безопасности вывела людей на улицу.
Ранее сообщалось, что в центре столицы эвакуировали людей из торгового центра из-за задымления.