МЧС не обнаружило признаков задымления в ТЦ в центре Москвы

Спасатели не обнаружили признаков задымления в торговом центре «Новинский пассаж» в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

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«Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу: Новинский бульвар, дом 31, для проверки сработавшей сигнализации. Признаков возгорания и задымления не обнаружено», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что посетителей ТЦ «Новинский пассаж» эвакуируют из-за задымления. 20 апреля URA.RU передавало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.