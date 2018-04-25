МЧС не обнаружило признаков задымления в ТЦ в центре Москвы
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«Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу: Новинский бульвар, дом 31, для проверки сработавшей сигнализации. Признаков возгорания и задымления не обнаружено», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы.
Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что посетителей ТЦ «Новинский пассаж» эвакуируют из-за задымления.
20 апреля URA.RU передавало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.