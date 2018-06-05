В АТОР оценили спрос на отдых в Крыму в 2018 году

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Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос на отдых в Крыму в 2018 году, сообщает «Газета.Ru».
В АТОР оценили спрос на отдых в Крыму в 2018 году
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«Динамики прироста нет, в этом году мы его не ожидаем», — заявила она.

По её словам, спрос будет примерно на уровне 2017 года, даже несмотря на рост цен на авиабилеты.

Как отметила Ломидзе, это будет частично компенсировано открытием Крымского моста и увеличением доли самостоятельных туристов.

Ранее СМИ сообщили о сокращении авиакомпаниями летних рейсов в Крым.

Также глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с ФАН прокомментировал информацию о сокращении летних рейсов на полуостров.

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