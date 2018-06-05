В АТОР оценили спрос на отдых в Крыму в 2018 году
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«Динамики прироста нет, в этом году мы его не ожидаем», — заявила она.
По её словам, спрос будет примерно на уровне 2017 года, даже несмотря на рост цен на авиабилеты.
Как отметила Ломидзе, это будет частично компенсировано открытием Крымского моста и увеличением доли самостоятельных туристов.
Ранее СМИ сообщили о сокращении авиакомпаниями летних рейсов в Крым.
Также глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с ФАН прокомментировал информацию о сокращении летних рейсов на полуостров.