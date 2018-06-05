После ДТП в Домодедове возбуждено уголовное дело

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В Московской области возбуждено уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия в городском округе Домодедово, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.
После ДТП в Домодедове возбуждено уголовное дело
  • © Агентство городских новостей «Москва»

ДТП произошло в понедельник, 4 июня. Водитель автомобиля FAW не пропустил встречную машину Peugeot, что привело к столкновению. Вторая иномарка выехала на тротуар и сбила трёх подростков.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее URA.RU сообщало, что стали известны новые подробности ДТП в Екатеринбурге.

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