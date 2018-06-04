В МВД рассказали новые подробности ДТП в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

По предварительным данным, предполагаемый виновник аварии — водитель Daewoo — находился в состоянии опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Ранее его трижды привлекали к административной ответственности. Так, в 2015 году он в нетрезвом виде был задержан инспекторами ДПС. После этого его лишили прав на 18 месяцев и выписали штраф в 30 тыс. рублей», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также рассказал, что, по некоторым данным, этот мужчина в прошлом работал на том же предприятии, которому принадлежит пострадавший автобус.

«Завтра представители МВД и их коллеги из прокуратуры проведут тщательную проверку на этом автотранспортном предприятии», — добавил он.

Ранее в МВД уточнили число пострадавших при ДТП с автобусом в Екатеринбурге.

В марте портал «ВашГород.ру» сообщал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.