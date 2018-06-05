Суд 29 июня решит судьбу $2 млн в деле Улюкаева

Замоскворецкий суд 29 июня решит судьбу $2 млн, которые были переданы бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Отмечается, что на заседании будут «решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств».

Деньги могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства.

Ранее сообщалось, что защита просит снять арест с имущества Улюкаева.

Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $2 млн.