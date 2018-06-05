Суд 29 июня решит судьбу $2 млн в деле Улюкаева
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.
Отмечается, что на заседании будут «решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств».
Деньги могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства.
Ранее сообщалось, что защита просит снять арест с имущества Улюкаева.
Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $2 млн.