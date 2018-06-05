Защита просит снять арест с имущества Улюкаева

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Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева просит снять арест с его имущества.
Защита просит снять арест с имущества Улюкаева
  • © Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.

«Судом также решается вопрос о принятии заявления о снятии ареста с имущества Улюкаева А.В. к производству», — сказала она.

Экс-министр был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $2 млн. Ему также назначили штраф 130 млн руб. и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

В апреле суд признал приговор законным. Однако наказание было смягчено — с экс-министра сняли запрет занимать государственные должности. 

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