Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года

Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е). Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России по итогам весны 2018 года общественной организации «Зелёный патруль» (есть в распоряжении RT).

Как отмечается, далее идут Курская (4-е место), Белгородская (5-е), Мурманская области (6-е), Санкт-Петербург (7-е), Ульяновская область (8-е) и Чувашская Республика (9-е). Замыкает десятку лучших Республика Коми (10-е место)

Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин назвал RT регионы, которые в будущем могут войти в топ-10 субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой.

«Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — отметил эксперт.

Сообщается, что в нынешнем рейтинге Москва занимает 23-ю строчку.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.

Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). По итогам 2017 года она занимала предпоследнее место. Лидером антирейтинга в прошлом году была Челябинская область, которая на данный момент занимает 84-е место.

Далее идёт Московская область (83-е место), которая попала в список из-за проблем со свалками.

Ранее «Зелёный патруль» составил Экологический рейтинг субъектов России по итогам 2017 года. Лидерами стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В конце рейтинга оказались Челябинская область, Свердловская область и Московская область.