Названы регионы России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам 2017 года
Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин объяснил RT, что эти регионы демонстрируют хорошую экологическую обстановку уже не первый год.
«Тамбовская область является абсолютным лидером в течение четырёх лет. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Они отличились высоком уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки», — говорит он.
Также в десятку лучших вошли Белгородская область (4-е место), Курская область (5-е место), Мурманская область (6-е место), Ульяновская область (7-е место), Санкт-Петербург (8-е место), Чувашская республика (9-е место) и Республика Коми (10-е место).
«Мурманская область в 2017 году показала уверенный рост и улучшила свои позиции на девять пунктов, впервые войдя топ-10 экологического рейтинга. Это произошло благодаря таким значимым событиям, как запуск мусоросортировочного комплекса в Заполярье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов, а также экологическая модернизация ряда промышленных предприятий», — добавляет Нагибин.
В конце рейтинга оказались Челябинская область (85-е место), Свердловская область (84-е место) и Московская область (83-е место). Последняя попала туда из-за проблем со свалками, отметил эколог. Он также добавил, что на протяжении всего 2017 года в Челябинской области фиксировалось превышение загрязняющих веществ в воздухе. В 2016 году она также была регионом с худшей экологической обстановкой.
«Жители утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращают выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке», — объясняет он.
Низкое качество атмосферного воздуха в области эколог связывает с большим количеством промышленных предприятий-загрязнителей, низким качеством топлива для заправки автомобилей, а также неблагоприятными метеоусловиями, которые мешают вредным загрязняющим веществам рассеиваться в воздухе.
Аутсайдерами также стали Иркутская область (82-е место), Брянская область (81-е место), Республика Бурятия (80-е место), Еврейская автономная область (79-е место), Оренбургская область (78-е место), Нижегородская область (77-е место) и Севастополь (76-е место).