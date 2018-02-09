Названы регионы России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам 2017 года

Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место), Алтайский край (3-е место). Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России по итогам 2017 года общественной организации «Зелёный патруль» (есть в распоряжении RT).

Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин объяснил RT, что эти регионы демонстрируют хорошую экологическую обстановку уже не первый год.

«Тамбовская область является абсолютным лидером в течение четырёх лет. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Они отличились высоком уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки», — говорит он.

Также в десятку лучших вошли Белгородская область (4-е место), Курская область (5-е место), Мурманская область (6-е место), Ульяновская область (7-е место), Санкт-Петербург (8-е место), Чувашская республика (9-е место) и Республика Коми (10-е место).

«Мурманская область в 2017 году показала уверенный рост и улучшила свои позиции на девять пунктов, впервые войдя топ-10 экологического рейтинга. Это произошло благодаря таким значимым событиям, как запуск мусоросортировочного комплекса в Заполярье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов, а также экологическая модернизация ряда промышленных предприятий», — добавляет Нагибин.

В конце рейтинга оказались Челябинская область (85-е место), Свердловская область (84-е место) и Московская область (83-е место). Последняя попала туда из-за проблем со свалками, отметил эколог. Он также добавил, что на протяжении всего 2017 года в Челябинской области фиксировалось превышение загрязняющих веществ в воздухе. В 2016 году она также была регионом с худшей экологической обстановкой.

«Жители утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращают выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке», — объясняет он.

Низкое качество атмосферного воздуха в области эколог связывает с большим количеством промышленных предприятий-загрязнителей, низким качеством топлива для заправки автомобилей, а также неблагоприятными метеоусловиями, которые мешают вредным загрязняющим веществам рассеиваться в воздухе.

Аутсайдерами также стали Иркутская область (82-е место), Брянская область (81-е место), Республика Бурятия (80-е место), Еврейская автономная область (79-е место), Оренбургская область (78-е место), Нижегородская область (77-е место) и Севастополь (76-е место).

