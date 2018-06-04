Минфин США разрешил импорт продукции En+ и Евросибэнерго
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.
Отмечаются, что до указанного срока разрешены операции, включая импорт продукции и технологий.
В мае совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски.
В конце апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ Group и снизить долю в компании до уровня менее 50%.
Решение последовало после того, как РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США.