Путин о Навальном: мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного Саакашвили

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Президент России Владимир Путин, говоря о блогере Алексее Навальном, заявил, что стране нужны люди с позитивной повесткой дня.
Путин о Навальном: мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного Саакашвили
  • kremlin.ru

«Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании», — сказал Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Глава государства подчеркнул, что «России нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно». 

Как отметил Путин, российский избиратель уже достаточно зрелый и смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем.

В январе Путин прокомментировал обеспокоенность Госдепа США из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать Навального кандидатом на президентских выборах.

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