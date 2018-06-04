В частном доме престарелых в Удмуртии нашли нарушения требований пожарной безопасности

В частном доме престарелых в Ижевске нашли нарушения требований пожарной безопасности, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Индивидуальному предпринимателю пришлось освободить здание, а также заплатить штраф. Кроме того, ему назначили предупреждение.

Помещение освобождено и более под указанный вид деятельности не используется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры.