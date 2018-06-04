Трамп пообещал ликвидировать торговые барьеры для американских фермеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря переговорам он ликвидирует торговые барьеры для американских фермеров.

«У фермеров дела идут не очень на протяжении 15 лет. Мексика, Канада, Китай и другие нечестно с ними обращались. К тому моменту, когда я закончу торговые переговоры, это изменится», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что большие торговые барьеры против американских фермеров и другого бизнеса будут ликвидированы.

«Никакого больше огромного торгового дефицита!» — заключил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что в рамках потенциальной торговой сделки с Китаем Пекин будет закупать значительное количество продукции у американских фермеров.