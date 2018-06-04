Трамп пообещал ликвидировать торговые барьеры для американских фермеров

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Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря переговорам он ликвидирует торговые барьеры для американских фермеров.
Трамп пообещал ликвидировать торговые барьеры для американских фермеров
  • Reuters

«У фермеров дела идут не очень на протяжении 15 лет. Мексика, Канада, Китай и другие нечестно с ними обращались. К тому моменту, когда я закончу торговые переговоры, это изменится», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что большие торговые барьеры против американских фермеров и другого бизнеса будут ликвидированы.

«Никакого больше огромного торгового дефицита!» — заключил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что в рамках потенциальной торговой сделки с Китаем Пекин будет закупать значительное количество продукции у американских фермеров.

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