Госдума 19 июня рассмотрит законопроект об обязательной регистрации опасных домашних питомцев

Законопроект об обязательной регистрации собак бойцовых пород и запрете на содержание диких животных в домашних условиях будет рассмотрен Государственной думой 19 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте законопроекта содержится ограничение на содержание опасных для человека диких животных в домашних условиях, включая тигров, леопардов, медведей, а также порядок регистрации владельцами бойцовых собак.

Кроме того, планируется разработать перечень видов животных, содержание которых будет полностью запрещено.

Также законопроект определит порядок содержания таких животных, а их обязательная регистрация будет распространяться и на организации, включая цирки и зоопарки.

Первое чтение законопроекта по опасным домашним животным состоится 19 июня.

В 2017 году жителям Москвы предложили принять участие в подготовке законопроекта о содержании диких животных в городских квартирах и контактных зоопарках.