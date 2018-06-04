Госдума 19 июня рассмотрит законопроект об обязательной регистрации опасных домашних питомцев

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Законопроект об обязательной регистрации собак бойцовых пород и запрете на содержание диких животных в домашних условиях будет рассмотрен Государственной думой 19 июня.
Госдума 19 июня рассмотрит законопроект об обязательной регистрации опасных домашних питомцев
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте законопроекта содержится ограничение на содержание опасных для человека диких животных в домашних условиях, включая тигров, леопардов, медведей, а также порядок регистрации владельцами бойцовых собак. 

Кроме того, планируется разработать перечень видов животных, содержание которых будет полностью запрещено. 

Также законопроект определит порядок содержания таких животных, а их обязательная регистрация будет распространяться и на организации, включая цирки и зоопарки.  

Первое чтение законопроекта по опасным домашним животным состоится 19 июня.

В 2017 году жителям Москвы предложили принять участие в подготовке законопроекта о содержании диких животных в городских квартирах и контактных зоопарках.

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