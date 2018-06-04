Госдума 19 июня рассмотрит законопроект об обязательной регистрации опасных домашних питомцев
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
В тексте законопроекта содержится ограничение на содержание опасных для человека диких животных в домашних условиях, включая тигров, леопардов, медведей, а также порядок регистрации владельцами бойцовых собак.
Кроме того, планируется разработать перечень видов животных, содержание которых будет полностью запрещено.
Также законопроект определит порядок содержания таких животных, а их обязательная регистрация будет распространяться и на организации, включая цирки и зоопарки.
Первое чтение законопроекта по опасным домашним животным состоится 19 июня.
В 2017 году жителям Москвы предложили принять участие в подготовке законопроекта о содержании диких животных в городских квартирах и контактных зоопарках.