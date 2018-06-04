Медведев подписал постановление о расширении возможностей использования маткапитала

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств маткапитала.
Медведев подписал постановление о расширении возможностей использования маткапитала
  • Reuters

«Оно (постановление. — RT) даёт право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов, вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть и до, и после рождения второго ребёнка и последующих детей», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Минтруд сообщила, что за время реализации программы материнского капитала более 8,5 млн семей получили государственные сертификаты.

Самым востребованным направлением расходования средств маткапитала по-прежнему является улучшение жилищных условий.

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