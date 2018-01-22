ПФР рассказал о числе выданных сертификатов на маткапитал

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о числе выданных сертификатов на материнский капитал, сообщает «Газета.Ru».

«В 2017 году Пенсионный фонд России выдал 725 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за всё время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата превысило 8,5 млн», — говорится в пресс-релизе ПФР.

Там отметили, что наиболее популярным направлением расходования маткапитала по-прежнему является улучшение жилищных условий (91,1% от подавших заявление).

С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия смогли улучшить более 5 млн семей.

Как информирует Nation News, 3,3 млн семей из этого числа полностью или частично погасили жилищные кредиты.

Более 1,9 млн семей улучшили жилищные условия, не обращаясь к кредитным средствам.

В декабре 2017 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.